@|Vivo en la ciudad de Maldonado. Ante situaciones claras de mal trato animal, como dejarlo atado por días, sin agua, ni comida (un cachorrito de unos 3 meses) de parte de una persona de mi barrio, decidí hacer la denuncia a la Protectora, a los Refugios y a la Policía. Todos me contestaron lo mismo: Cotryba.



Por lo tanto, quise ponerme en contacto, pero mi asombro fue tal, sumado a mi indignación, que no podía creerlo. Tienen un contestador que informa los requisitos para las denuncias, todo con una burocracia total y en ningún momento atienden.



Yo les pregunto: ¿si están matando un animal yo tengo que llenar formularios, sacar fotos, tener testigos y encima dar mi nombre, dirección, documento y domicilio? En este caso ya el animal estaría muerto.



Inoperancia total y absoluta.



Cuando se crea un organismo estatal debe hacerse con la responsabilidad e idoneidad que corresponde y que cumpla con el fin para el cual fue creado.



Espero que tomen cartas en el asunto y si no que eliminen ese organismo; de esta forma no nos ayuda para nada.