Cosse y los guardias de Vázquez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|No son novedad, a esta altura, la soberbia y el voluntarismo que caracterizan a la Ing. Cosse. Allí está para confirmarlo con su mole el Antel Arena, ocupando el espacio de un referente arquitectónico mundial voluntariamente derruido, el Cilindro Municipal.



Pero ha surgido otra perlita para ese collar. Cosse, al mejor estilo de la Reina Isabel II de Inglaterra que otorga apartamentos de “Gracia y Favor” en el palacio de Kensington, ha contratado, en la Intendencia de Montevideo, a seis ex guardias del Dr. Vázquez.



Su argumento es que ellos lo cuidaron y ahora ella, en memoria suya, no les puede fallar. ¡Asombroso!



Sucede que ella no es “Cosse I” del Uruguay repartiendo cargos de “Gracia y Favor”. Somos todos nosotros, quienes, a través de los impuestos municipales, pagaremos esos sueldos.



Tiemblo de sólo pensar que esta señora llegue, algún día, a colocarse la banda presidencial; seguramente acompañada, eso sí, de su Guardia Pretoriana.