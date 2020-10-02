Cosse en la IMM

Montevideana Montevideo

*|La verdad es que yo voté por un cambio, y si bien mucha gente lo hizo también, no alcanzó para sacar al Frente de la Intendencia; por aquello de que es sano para la democracia intercalar gobiernos.

En fin, lo que espero es que no aparezca, dentro de un tiempo, otro Antel Arena...

Quiero que se resuelva el problema de la basura, las calles y el transporte público. Hay mucho más, pero si avanzamos en esos tres, que después de tantos años aún están pendientes, sería muy positivo.