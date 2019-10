Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Es el segundo año que se realiza el Cosquín Rock en Uruguay.



Sinceramente el año pasado no tuve la mejor experiencia (muchas horas para comprar algo, se quedaron sin comida, no había transporte público cuando terminó, etc.) pero se puede decir que el balance fue positivo y este año volví a adquirir las entradas para el festival.



Compré dos entradas, para el viernes (04/10) y sábado (05/10), el 28/05/2019 a $1.595 cada una. Todavía no estaba la grilla pero hicimos un voto de confianza, además a diferencia del año anterior no era un domingo, por lo que, para lo que somos del interior eso representaba una ventaja.



El 01/10/2019 (3 días antes) avisan que por las fuertes tormentas no pueden armar los escenarios y que las actividades previstas para el viernes (04/10) pasan para el domingo (06/10). En el mismo comunicado se establece que quienes por motivo de fuerza mayor no puedan asistir el domingo tendrán la devolución de sus entradas.



El 13/10 comunicaron cómo iba a ser la devolución: de 11 a 16 en la Sala del Museo (Rambla 25 de Agosto esquina Maciel). Esta decisión parece perjudicar a quienes son del interior, quienes obviamente no podemos ir a Montevideo a gestionar la devolución. Pero también, me atrevo a decir, a la gente de Montevideo que tiene que dejar sus trabajos (por el horario).



Es tragicómico, la entrada la debes comprar en Abitab (se habilitó la venta desde en mayo/2019) , el Cosquín tuvo lugar en el Parque Roosevelt pero la devolución es en Montevideo (Ciudad Vieja) en un horarios paupérrimo.



Espero alguien tome cartas en el asunto, he intentado comunicarme por todos los medios con la organización que brilla por su ausencia. Parece que el Cosquín Rock fue todo menos rock.