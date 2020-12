Las cosas caen por su propio peso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hay que meditar las acciones humanas y el cariz que asumen en nuestro país, en las cuales la ideología, en cierta clase de personas, es más importante que el bien común.



Es posible verlo a diario en las contradicciones que se cometen al expresar una conjetura como ley y al corto plazo, lo opuesto. Con un constante actuar de manera contraria al gobierno del presente.



Lleva entonces a prestar atención, a modo de ejemplo, que, luego de cada aglomeración humana llevada a cabo y con total desaprensión al momento que se vive, su resultado está plasmado en el aumento desmedido de la infestación viral. Situaciones que se han reiterado oportunamente y su efecto es notorio.



¿Es sólo ideología? No, se suma una impronta nacional que ha hecho pie en los uruguayos gracias a la destrucción de la familia y de la enseñanza: la ignorancia. Sirviendo de base al populismo, pretendiendo arraigarlo entre nosotros. Contextos observables en países que ya han sucumbido o están en vías de hacerlo, con dicha experiencia caracterizada por la ruina y el éxodo de quienes pueden irse a otros países.



Vale la pena recordar lo que nos cuenta la historia desde el nacimiento de la Patria, donde ya Artigas fundó una biblioteca.



No lo hizo pretendiendo adeptos no, ¡lo hizo para sacar a la gente de la ignorancia!: para instruirla.



¿Qué vemos hoy? El freno a los cambios en la enseñanza en cada uno de sus niveles, siendo inequívoco el desastre causado ya a varias generaciones de connacionales.



La espiral de decadencia en la sociedad trae la sombra del enfrentamiento entre hermanos, con el rastro de quienes intentaron derrocar la democracia.



Los fracasos en el manejo de los dineros públicos que han comprometido la economía, sumados a los desvíos por perniciosos manejos sociales, han llevado a la detección de una línea de pobreza extrema de quienes afloraron en estos momentos de pandemia.



No sólo eso, sino emprendimientos faraónicos que se sabían destinados al fracaso desde su origen, pero sí crearon numerosos cargos y, como consecuencia, desestabilizan más el erario público.



Finalizando, como si fuera una premonición, el monumento erigido en homenaje a los presos políticos en Ruta 1, hace poco tiempo, fue derrumbado, hace unos días, por las fuerzas de la Naturaleza. Una expresión más de que las cosas se desploman por carecer de base sólida y de una construcción duradera…



Tomándolo como ejemplo: ¿no será que las mentiras, a pesar de repetirlas, finalmente no son consentidas por la ciudadanía y caen por su propio peso?