Cortes de luz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Señores, obra en mi poder una respuesta de UTE sobre un reclamo de apagones en el mes de octubre. Cuenta N°4767440000. No comprendo el texto técnico que expresa “maniobras en la red de media tensión”. Cortes asociados a ésta son imprescindibles para la gestión “adecuada”. Lo “adecuado” corresponde a que no tiene valor el trastorno que le cause al cliente, comercio, fábrica o familiar.



El pasado miércoles 9, en nuestro negocio tuvimos 3 apagones que nos ocasionaron un gran perjuicio en el sistema de cobranza, en la atención a los clientes, empleados de brazos cruzados, máquinas que para restablecer su funcionamiento requieren bastante tiempo, etc.



Releo vuestra contestación anterior que titulan “Reclamo por Calidad de Producto”, la cual ni siquiera tiene la honestidad de firmar con nombre y apellido quien contesta.



No está bien ese manejo, los ingenieros pueden adoptar horarios nocturnos para hacer sus maniobras. Estamos en situación de emergencia, se vienen las fiestas, no tenemos seguridad ante nada y nuestros empleados públicos no solamente nos ignoran, sino que tampoco se identifican.



Estoy seguro que la mayoría de los comerciantes e industriales y ciudadanos comunes de Montevideo, estarán de acuerdo con lo expuesto. Estamos sobrepasados de trabajo y con mucha angustia.