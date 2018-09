@| Me parece muy poco serio y de mala administración que se hagan cortes de luz que abarque de 8 a 10 horas, por más que el usuario esté avisado.



El usuario no sabe porqué se hace el corte y creo que es un insulto a su inteligencia que se repita en la misma zona y no haya una explicación pormenorizada de los trabajos que se hacen. Causas-Objetivos-Estrategias-Daños- Tiempo de arreglo definitivo de los mismos.



No es posible que se maltrate al usuario de esa manera irrespetuosa con total falta de empatía. Existen personas enfermas que no pueden trasladarse a otra zona, además de tener en sus casas todos artefactos eléctricos casi en un 100%. Se pasa frío, no se puede leer y lo que es peor. UTE es un servicio monopólico. No podemos recurrir a otro servicio y tampoco contamos con suministro propio.



Al Presidente del Ente le corresponde dar una explicación exhaustiva a los contribuyentes y no solamente al parlamento. ¿Acaso no somos pueblo, no somos un país con democracia? Significa en griego, Gobierno del pueblo. Sr. Presidente de UTE respete al pueblo y a la Democracia.



A mi no me interesan los mensajitos de: “Estamos trabajando para usted”, esos mensajes déjenlo para alimentar las redes sociales con palabras lindas y emoticones.



Por última vez; queremos saber qué está pasando. Es un problema muy importante y grave y no quiero como respuesta que es falta de inversión. Trabajar bien se puede, pero da la impresión es que están emparchando los trabajos, no con la seriedad que amerita y nos corresponde por la Constitución de la República, ya que es un servicio esencial.



Hay cantidad de inversiones en energía como la eólica. Antes no había, era solo energía hidroeléctrica. Así que falta de energía no es.



Espero sean trabajos definitivos y que no tengamos un apagón de 10 horas por desperfectos. Los parches no sirven siempre se rompen.



Apelamos a su buena voluntad y capacidad técnica para no volver a la edad de piedra y tengamos que conseguir fuego para alumbrarnos.