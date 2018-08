Cortes de luz

@| El argumento repetido por los jerarcas de UTE de que “las cosas se rompen” no debe ser aceptado porque no tiene fundamento ya que se le están rompiendo las cosas que están mal hechas y las no controladas.

Y como para muestra basta un botón les describo una. Los cables de alta tensión que vemos colgando de las grandes torres no tienen aislación son cables pelados. Por eso cuando se cruzan dos líneas una de ellas pasa bajo tierra y con una gruesa aislación.



Pues bien, se acaba de terminar de construir una línea para alimentar la nueva Cárcel de Punta de Rieles en Chacarita de los Padres que al pasar por debajo de las dos líneas de torres enormes que alimentan Montevideo lo hacen directamente por debajo de estas y no en forma subterránea cosa que cualquiera puede corroborar..



¿Se imaginan lo que puede pasar si cae un cable ?



Pero además por todos lados vemos transformadores a la intemperie sobre columnas que presentan notorios desgastes que los hacen proclives a próximas roturas y que viven provocando cortes.



Entonces no es que “las cosas se rompen” sino que lo que se está por romper no lo cambiamos y esperamos que no funcione más para hacer algo.