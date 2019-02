Para la Corte Electoral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Últimamente he estado recorriendo algunos pueblos del Interior y por lo tanto, he usado varías carreteras tanto en Montevideo como en otras ciudades.



En mis recorridos he visto letreros de propaganda política del Sr. Martínez, del Sr. Andrade y otros políticos del FA.



Sin embargo, no he leído en ningún periódico o visto en TV de que la Corte Electoral les haya prohibido hacer propaganda política.



Pero si le prohibieron spots de TV al Sr. Sartori y al Sr. Novick.



¿Por qué será? ¿No somos todos medidos por la misma vara? ¿O esta ley funciona nada más que para la oposición?



¡Aclaren, por favor!