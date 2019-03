Cortan los derechos a pasivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La Caja de Profesionales Universitarios limita cada día más, los derechos de los pasivos. Sin perjuicio de aumentos desproporcionados aprobados para directivos y personal de confianza, sin perjuicio de descuentos inconstitucionales (IASS, etc.) decretados por el gobierno, la Caja toma medidas en perjuicio de los pasivos de mayor edad.



En efecto, los jubilados mayores (más de 80 años de edad) no pueden obtener préstamos en la Caja sin un fiador o garante.



Por un lado, los préstamos vigentes de la Caja Nacional (dependiente del Brou) tradicionales para jubilados y pensionistas de todas las Instituciones, no pueden obtenerse a través de la Caja Profesional, porque un desacuerdo con el Brou respecto al texto que debería firmar. En suma, el préstamo no existe.



Por otro lado, pese a que el jubilado o pensionista haya cumplido rigurosamente durante 30 años como mínimo con sus aportes, como corresponde al sistema de retiros, no tiene crédito personal. Ahora no tiene ni crédito, ni derechos frente a la Caja, a menos que sea respaldado por un fiador o garante. Sea cual sea el monto requerido.



Parecería que el único derecho que le queda es morir y que la Caja ahorre parte de su sueldo. Es probable que la Caja haya resuelto tamaña barbaridad pensando en la salud del sistema y en los dineros gastados livianamente. O que no es conveniente prestar dinero a afiliados que están cerca del fin de su vida.



Entendemos que es una falta de respeto frente a quienes durante toda su profesión cumplieron con las exigencias institucionales. Con amargura, con molestia y con algo de criterio, pensamos que podría mantenerse un régimen en el que plazo (no más de 12 meses) y monto a prestar (no más de un sueldo jubilatorio actualizado), con los intereses adecuados, podría seguir manteniendo los derechos de la gente mayor directamente. En caso de que la naturaleza siga su camino, esta reglamentación no cambiaría sustancialmente los problemas financieros actuales de la Caja, que dependen de otras decisiones anteriores menos felices.