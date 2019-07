Corrupción naturalizada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| La Dirección de Cárcel Central por Ley y más por costumbre sabe lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará con cada preso.



La información fluye abrumadoramente porque los presos no tienen códigos y con tal de estar bien con la Dirección no dudan en traicionar a quien sea, preso o guardia.



Pero esa información en forma resumida llega regularmente al Director Nacional de Policía, quien vuelve a resumir e informa al Ministro y Sub Ministro.



Lo ocurrido después de “la fuga” y las horas pasadas hacen que sobrevuele la sospecha Nacional e Internacional de irresponsabilidad y/o corrupción total.



Pero mucho peor es lo que ocurrió con la resolución Judicial respecto a los carteles de los Institutos de Enseñanza que no les movió un pelo a las Autoridades; tendrían no solo que pedir disculpas sino renunciar en masa cosa que ni piensan hacer.