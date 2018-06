Corrupción es corrupción

@|No es de derecha, centro o izquierda.



La población de los países no debe ser engañada que lo de la ideología contraria se debe asumir como corrupción y que en la ideología afín solamente pueden haber errores.



Existieron maravillosos políticos que murieron pobres y otros que hicieron su esfuerzo; no trascendieron, pero fueron honestos.



Lo que la gente debe comprender es que la corrupción política es más grave porque circula casi sin registrarse; y si no es la Justicia, la prensa, la oposición política o los ciudadanos que denuncian y castigan poniendo al infractor de cara a la Justicia, difícil para Sagitario.



No son inmunes quienes hayan sido buenos gobernantes, porque tan o más obligados están de ser decentes, como acontecía en el Uruguay del Siglo XX.

Los Lula, Kirchner, Menem y tantos otros del concierto internacional son ejemplo de lo que no se debe hacer en política. Lula abrevió el camino y quedó sin destino ni gloria.



¡Cuidado los presidentes futuros de nuestro país! Deben comprender que el ejercicio de la política es para beneficiar al pueblo que es para lo que se les remunera muy bien. Pero además, se les exige administrar al país correctamente, que es lo que no acontece en los gobiernos frentistas.