Corrida de San Fernando

(| El pasado 5 de enero, sufrí un “traumatismo” en Punta del Este y me vi obligado a trasladarme a la ciudad de Maldonado. Todo era un caos a raíz de la tradicional carrera. Cientos de vehículos atascados. Me llevó dos horas retornar debido al intenso tránsito.



Sería bueno que para el año próximo, las autoridades pudieran organizar mejor el evento, de tal forma que los que venimos a disfrutar y estar tranquilos en el balneario, no tengamos que pasar por estas vicisitudes.