Hace varios meses que no recibo, en mi apartamento ubicado en el Municipio CH, la correspondencia normalmente distribuida por el Correo Uruguayo, y lo mismo le ocurre a varios vecinos cercanos.



Por tal motivo, me dirigí a la Sucursal de Correo de mi zona, donde me explicaron que la razón de tal situación se debía a un conflicto entre la Dirección del Correo y el Sindicato de Funcionarios, originado en discrepancias con respecto a la reposición de cargos vacantes de carteros.



Hace tres meses que he dejado de recibir mi correspondencia privada, además de las facturas de Antel, los recibos de cobro del BPS, etc.



Me pregunto cómo es que la Dirección del Correo tolera tal situación.



¿Cuáles son las acciones que ha tomado el Ministerio de Industria, Energía y Minería bajo cuya tutela funciona el Correo? ¿Qué han hecho Antel y el BPS al recibir las devoluciones de facturas y comprobantes por parte del Correo? ¿No cree el Sindicato que las medidas que perjudican a los usuarios afectan directamente al prestigio del Correo Nacional y provocarán en el futuro una transferencia de puestos de trabajo a los Correos Privados?