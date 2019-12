El Correo uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A fines de julio de este año, remití una carta a una gente en Nueva York - EE.UU., que acostumbro enviarles un promedio de cada dos meses, a partir de diciembre 2010.



Jamás me llegó una carta devuelta.



Fue grande mi sorpresa al recibir devuelta esa carta por el Correo de EE.UU. que puso dirección incompleta o insuficiente.



Hablé con una funcionaria del Correo en la calle Misiones, y me respondió que ellos no se hacen cargo de envíos simples, sino exclusivamente certificados.



¿Cómo en tantos años mandé, digamos por lo menos 50 cartas, y ésta es la única que me fue devuelta?



Recalco que la dirección estaba cien por ciento bien y legible.

Creo que el usuario se merece una mejor atención dado que hablamos de un ente estatal y nos cobra por el servicio que nos brinda.