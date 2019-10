Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El legado



El 8 de diciembre de 2012 parada sobre millones de dólares de inversión una exultante intendenta de Montevideo, Sra. Ana Olivera, invita a los vecinos del barrio Colón a dejar sus automóviles detenidos y utilizar el transporte público a través del corredor Garzón. Solamente una semana después se cobró la primera vida, un Sr. de aprox.50 años en la esquina de Besnes e Irigoyen, no pudo descifrar el trazado del hoy famoso corredor Garzón y terminó allí sus días.



El 10 de enero de 2015, la misma Sra. Ana Olivera declaraba a el diario “El Pais”, “no hay justificación, nos equivocamos con Garzón”, ya habían pasado a la historia los Sres. Urse, Tabacco, Ing Campal, etc., intransigentes personajes que en ningún momento dejaron de percibir sus suculentos sueldos por este “error”intendenta incluida.



12 de mayo de 2017.el Intendente de turno, Ing. Daniel Martínez (hoy candidato a la presidencia) admite, ante vecinos de colón el “desastre” del corredor Garzón.



Estamos a días de una elección nacional, solamente una tímida modificación del trazado sobre unas pocas cuadras sobre la zona comercial fue realizada, siempre en forma inconsulta, quedando pendiente 6 kilómetros de paradas sobre la calle, abandono y tugurizarían de las mismas, así mismo la terminal que afronta un incierto destino.



Faltando pocos días para cumplirse 7 años de este “error” los vecinos del corredor tiemblan ante la perspectiva del advenimiento de la “heladera” de turno quién seguramente no encontrará fondos para arreglarlo.



La zona de la costa hierve de obras viales, un “increíble” túnel que competirá con otro a pocas cuadras “que no tiene ni alumbrado”. Estas obras “electorales” complementan la llegada a Colón de un Sr. con una aspiradora para la zona comercial, y dice pertenecer al depto. de “áreas verdes”, hace muchos años que la basura se acumula y han desaparecido los barrenderos.



Vale detallar los impactos varios provocados por el Corredor Garzón.

1) movilidad. Contrariamente a lo perseguido, se logró aumentar los tiempos de traslado de personas a lo largo de todo Garzón, los automóviles deben optar por calles paralelas para desplazarse. El corredor central de buses pasa vacío el mayor tiempo. La propuesta de los vecinos apunta a la eliminación de las paradas en medio de la calle, la eliminación total de las estructuras de hormigón que ocupan miles de metros cuadrados en toda su extensión y formular 3 vías de ida y 3 vías de vuelta, con un cantero central, observar cómo funciona el de Br. Artigas desde el monumento a Luis Batlle hasta Garibaldi.



2) comercio informal. Totalmente descontrolado, la plaza Vidiella ocupada en las festividades nacionales, con basurales endémicos que no permiten el tránsito peatonal, decenas de drogadictos ocupando estratégicos lugares.

3) seguridad el problema más actual, que no deja de crecer. Todo el comercio tuvo que instalar cortinas metálicas ciegas para evitar las roturas de vidrieras, decenas de indigentes en situación de calle durmiendo frente a los comercios, el abandono por parte de la sec. policial 21ª.de toda intervención en hechos delictivos, tienen 3 líneas telefónicas que no atienden y envían instrucciones a los comerciantes y vecinos que llamen al 911. Es permanente que grupos de personajes que mientras los comercios están abiertos, entran y tratan de llevarse algo, hay menores, mayores, muchos de ellos con antecedentes y el comercio de la zona ha tenido de recurrir al whatsapp que los une para avisar cuando están llegando. Insultos, situaciones de violencia permanente entre comerciantes y oportunistas del robo.



Vandalismo. Roban las cámaras que el comercio instala para grabar los movimientos nocturnos, cuando estas logran grabar algo y son remitidas con denuncia a las autoridades, las mismas manifiestan que lamentablemente no son fieles las fotos. Comercios pintados, paredes en condiciones lamentables, roban señales de tránsito, etc.



Mendicidad. Este nombre le adjudican las autoridades a los “cuidacoches”, “drogadictos”, “indigentes” que asolan todo el centro comercial, cientos de estos marginados desarrollan su actividad, evacuando sus necesidades en cualquier rincón, con sillones, baldes, etc. ofreciendo servicios totalmente innecesarios.



Mantenimiento. Como expresaba más arribe, años sin barrenderos, contenedores de basura desbordados, bocas de tormenta llenas de plásticos, botellas, basura. Ausencia total de protección policial y sanitaria.



El barrio Colon se destacaba por su trazado pueblerino, parecía una zona del interior del país, hoy con la proliferación de asentamientos y la contribución del Corredor Garzón seguimos bajando la calidad de vida de sus vecinos.