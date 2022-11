Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Corporativismo: tendencia de un grupo o sector a defender a toda costa sus intereses y derechos de grupo, sin tener en cuenta ni la justicia ni las implicaciones o perjuicios que puedan causar a terceros.



Una práctica que se ha enquistado, en el FA y el PIT-CNT, como normal y diría obligatoria ante las evidencias tangibles de los errores de sus dirigentes y protegidos.



No vamos a recrear viejas historias de esta práctica que incluso llegan a manifestarse públicamente en defensa del corrupto y condenado por la justicia, vamos al hoy.



La Sra. Carolina Cosse ha incumplido el mandato constitucional de presentarse a la Junta, lo que ha obligado, después de años, a solicitar un juicio político por parte de los ediles.



No falta el corporativismo de los senadores del FA que se rasgan sus vestiduras para defender lo indefendible, ignorar un mandato constitucional.



Ahora, muy alegremente y suelta de cuerpo, la Sra. Cosse hace público que cuando su agenda se lo permita, asistirá a la Junta, en una clara burla y soberbia frente al reclamo de los ediles.



En otro orden de novedades (cómo dicen en los noticieros), el Partido Comunista manifiesta su preocupación por los acontecimientos en Brasil y su democracia, la cual funciona y ha permitido que Lula sea electo presidente. Olvida este partido manifestarse por la democracia perdida en Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros...



El corporativismo de la izquierda obliga al silencio y con la vana ilusión de llamar democracias distintas a dictaduras consumadas.



Son dos casos notorios y actuales, pero no los únicos que, buscando esconder realidades, crean un halo de impunidad vistiendo a opositores y denunciantes como los malos perseguidores sedientos de sangre.



Condeno y denuncio esta práctica corporativa que tanto mal hace a la política, a la nación y al honor de las personas.