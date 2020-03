El coronavirus nos está golpeando fuerte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Estamos recibiendo relatos desde Italia, que son muy duros, que seguramente nuestras autoridades sanitarias están enteradas.

Italia está pasando esta crisis sanitaria y económica por no tomar en serio y con tiempo la amenaza del coronavirus. Uruguay debe tomar el ejemplo de Italia para no caer en un desastre originado por esta pandemia.



Italia, por irresponsabilidad, hoy tiene a casi todos los médicos y enfermeras contagiados con el virus, los hospitales desbordados y las personas de mayor edad muriendo como consecuencia del coronavirus.

Lo importante es estar preparados, para lo cual creo que van a tener que usar muchas instalaciones estatales como posibles centros de atención improvisados (escuelas, gimnasios, etc.) y eso requiere planificarlo antes.



El foco no es evitar contagio sino lograr suficientes consultorios y camas para cuando se contagie, ahí está el talón de Aquiles.



Si logran planificar eso y enumerar escuelas, cuarteles, gimnasios, etc. como posibles centros de atención en caso de crisis, contando con insumos, camas, cortinas, médicos, etc. entonces vamos a tener un plan robusto... tienen que escuchar esto y entender dónde estuvo la falla en Italia.

Se debe elaborar un plan de contingencia en caso de una inevitable explosión de contagio.



Plan nacional de centros de atención, más allá de los hospitales.



Australia inclusive está implementando algo súper original que es como un servicio de “auto diagnóstico”, son estaciones en determinados parkings abiertos de la ciudad, donde pasa la gente en auto y abre la ventanilla y los médicos todos cubiertos los examinan sin que se bajen del auto, de manera de evitar que propaguen la enfermedad al ir a un centro hospitalario, pero al mismo tiempo se atiendan.



Hay que asumir que va a haber contagio masivo.



Uruguay no es una isla, entonces lo que hay que tener claro es cómo atender a la mayor cantidad de gente posible, analizarla sin que vayan a hospitales, y armar centros de internación de acuerdo a la edad y la gravedad.