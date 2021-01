Coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La pandemia crece en el mundo en forma explosiva.



En Uruguay ya se están viendo una gran cantidad de casos, muertes y personas en CTI.



¿Es lógico seguir “dispersando aglomeraciones”, en lugar de multar fuertemente a los irresponsables que las hacen y a sus padres que no les impiden concurrir a ellas, si son menores?



No es posible que siga esa política tan blanda. Si estamos en democracia y hay una ley que prohíbe las aglomeraciones e igual se hacen, ¿por qué no se toman medidas más duras?, antes de que tengamos que lamentar un descontrol de los casos.



Cuando el bolsillo duele, la gente obedece y eso no es ningún signo de autoritarismo. Los que respetamos las reglas queremos que se hagan respetar y que haya consecuencias para quienes no los hacen.



A Dios rogando y con el mazo dando. ¡Basta de pedidos a gente que no le importa lo que le pase a los demás!