Sobre el coronavirus

@|Nuestro pueblo está respondiendo con bastante seriedad y cuidándose según los consejos impartidos por el M.S.P. Entre otros, al entrar a la casa sacarse y desinfectar los zapatos y cambiarse de ropa colgándola en una percha, lavado de manos con agua y jabón varias veces al día, no acercarse menos de un metro a otras personas, tratar de mantener un aislamiento total cuando esto es posible, higienizar las patas de las mascotas, evitar el apretón de manos, el abrazo y el beso, utilizar el ascensor de a una sola persona por vez, cubrirse al toser o estornudar, etc.



Estamos frente a un virus de rápido contagio y con un extenso período de incubación durante el cual no hay ningún síntoma.



Confiamos en el sentido de responsabilidad del pueblo uruguayo para evitar el caos, la gran cantidad de muertes y el colapso de nuestro sistema de salud, como ya hemos visto que sucedió en otros países.



Podemos decir que la epidemia en Uruguay recién comienza y debemos ser solidarios para luchar con firmeza contra esta amenaza que puede afectar seriamente nuestra sociedad, nuestro bienestar y nuestra economía.



Hago un llamado más para que todos nuestros hermanos tomen consciencia de lo que nos puede suceder si nos descuidamos.



Uruguayos y uruguayas, juntos debemos seguir las directivas de nuestro gobierno al pie de la letra. Solamente así podremos ganar esta batalla.