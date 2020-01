Corona virus y salud humana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No me impresiona tanto la aparición de un nuevo Virus (ya vivimos el surgimiento del Ébola, la Gripe Aviar, la H1N1, el VIH, etc.; sino el resurgimiento de algunas enfermedades que se consideraban “abolidas” (Sarampión, Lepra, Meningitis, etc.).



No hace mucho tiempo atrás hubo un brote significativo de Hanta Virus en Argentina (hasta poniendo en cuarentena algunas áreas).



El rebrote del Dengue en Paraguay, la llegada de mosquitos (vectores) de otras latitudes a estas zonas, la “aparente sub-tropicalización” de algunas regiones con el aumento significativo de las temperaturas medias, o la proliferación de Cianobacterias (Uruguay), no son menos preocupantes que el viral "chino".



Recuerde que en pleno Siglo XXI hay movimientos anti-vacunas, falta de servicios esenciales como agua potable, y una excesiva automedicación con antibióticos (lo que torna a las bacterias más resistentes).



Sumémosle, el aumento exponencial de servicios y línea áreas (reduciendo tiempos y distancias para los vectores de contagio).



La peste negra, la peste bubónica, la fiebre amarilla y el cólera, son ejemplos de pandemias que han diezmado significativamente la población mundial (o al menos de regiones).



Tampoco me causaría sorpresa que pese a las convenciones y tratados, Estados y/o grupos terroristas y/o fundamentalistas recurran en un futuro, ya no a armas químicas sino a biológicas.



El ser humano experimenta conductas riesgosas en bioseguridad con la manipulación genética jugando a ser Dios.



Pocos estudios hay del impacto a escala de los agrotóxicos y los transgénicos, y no hablo de enfermedades eventuales, sino en modificaciones en el ADN humano y sobre la salud mundial.

Comemos plástico, conservadores, estabilizadores, colorantes; limpiamos con amoniaco, y hasta nos higienizamos con productos químicos artificiales.



La celiaquía, la diabetes, la hipertensión el cáncer, han aumentado a un ritmo sin antecedentes, y con ellos el negocio de la industria farmacológica.

Los casos de Discapacidad congénita, TEA/Autismo y obesidad infantil se han disparado (numéricamente) como nunca antes.



Lo del Corona Virus es solo otra advertencia (más los descubiertos en el hielo/buscar noticias), que en la era de la información y el conocimiento, sigue siendo la (falta de) ética, la economía, y los intereses de unos pocos los que siguen rigiendo la salud humana (véase la retención de vacunas en la aduna argentina).



Las películas apocalípticas y/o de zombies a veces más que Ciencia Ficción, parecen advertencias o vaticinios sobre un futuro ya no muy lejano.