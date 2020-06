Copamiento en Sayago

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Somos dos hermanos que tenemos un pequeño negocio en la zona de Sayago, forjado por mis padres hace más de 50 años. Hace dos meses, al ingresar a mi casa un grupo compuesto por 3 personas encapuchadas y armadas me sorprendieron por la espalda robándome el dinero que traía intentando coparnos, cosa que no pudieron.



Hace unos días, le tocó a mi hermana; estaba en su casa durmiendo a las 2.30 de la mañana, cuando le derribaron la puerta y entraron 3 personas encapuchadas que le revolvieron todo y le pedían el dinero, que lograron llevarse.



Hemos hecho las correspondientes denuncias y no hemos tenido respuesta alguna de la policía. Creemos que es el mismo grupo que realiza este tipo de acciones. No percibimos mucho interés en querer resolver estos casos.

Estamos viviendo con mucho miedo.