Controles policiales y excesos

Mucha gente ha criticado la medida del gobierno entrante en cuanto al requerimiento del documento de identidad por parte de la policía.



Personalmente no lo veo como un atropello, sino como una medida de control. Soy funcionaria pública y para ingresar al edificio donde trabajo debo exhibir una acreditación, con lo cual este tipo de procedimientos no me genera ningún malestar ni resistencia. Pese a que era chica en la época de la dictadura y el mal recuerdo queda, no interfiere para nada con esta medida aplicada. Lo veo bien, siempre y cuando sea para mantener la paz social.



También es cierto que del otro lado (policía) se debe controlar cualquier acto abusivo contra un ciudadano y eso se hace con reglas claras y formación para los efectivos de manera que conozcan correctamente los derechos de los ciudadanos.



A todo esto, se le suma una campaña que busca generar incertidumbre por no decir directamente terror, que algunos sectores están aplicando y utilizando en contra de esta medida. Me han llegado por wp textos que indican por ej. cómo proceder ante un operativo policial en un liceo (centro estudiantil); como si esto fuera a suceder. Este tipo de cosas las veía yo hace muchos años cuando era adolescente e iba al liceo y nada tiene que ver con las medidas anunciadas. Pero como en sí esto genera alarma y desconcierto, es utilizado para desestabilizar.



En definitiva, el mensaje debe ser claro para todos, el que delinque tiene que saber que este modo de vida no corre más y el funcionario policial que se exceda en sus funciones debe saber que en los derechos legales de los demás está el límite.