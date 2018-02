Cero rigurosidad



@| Hace pocos días fui con mi familia a pasar unos días a la playas en el estado de Rio Grande do Sul. Tengo tres niños de 7, 6 y 2 años.

Era la primera vez que viajaba a Brasil manejando un auto, crucé por la frontera del Chuy.



Quedé muy preocupado porque la salida de Uruguay es libre, en todo sentido.



Nada ni nadie detiene el andar de tu auto en la frontera, nadie te detiene para hacer controles migratorios, para saber quiénes somos ni cuántos chicos llevábamos ni si eran nuestros hijos.



Para entrar y volver desde Brasil fue lo mismo.

¡Es increíble que hacer el trámite sea voluntario!



Hemos viajado muchas veces en avión y los controles migratorios en el Aeropuerto de Carrasco son serios (pasaportes, partidas de nacimiento, etc.)

Yo decidí parar para hacer los trámites migratorios y me solicitaron los pasaportes y la documentación del auto... pero...¿y si estuviera sacando un vehículo robado? ¿Y si estuviera secuestrando algún niño?



Creo que hace a la seriedad de un país saber quién sale y quién entra de su territorio.



No me molesta que en Brasil no me detengan para entrar, Brasil no es mi país, que haga lo que quiera. Pero Uruguay me debe dar tranquilidad en cuanto a que nadie pueda sacar un niño tan fácil del territorio.