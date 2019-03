¿Quién controla al Brou?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Parece que en la inclusión financiera pasó lo mismo que con el Sistema Nacional Integrado de Salud.



Un gran título y un pésimo servicio; los reclamos y las quejas van a la basura, es decir, los clientes no importan.



Por ejemplo, cuando los cajeros no tienen dinero; cuando para hacer una atención en una sucursal hay que disponer de toda una tarde para hacer la dulce espera; cuando el banco toma decisiones operativas de comisiones y formas de cobro sin importar lo que pase con los clientes.



Seguimos con los servicios, el de la página es un desastre, dos por tres no funciona, ó el saldo real es diferente al que realmente es, ó que no figuran los movimientos de todo un mes de las tarjetas de crédito. Que los clientes se arreglen, no importa nada. Que llamen al teléfono de contacto que igual lo atienden si tienen ganas, claro luego de esperar no menos de 15 minutos en la línea.



Lo que más me llama la atención es que el BCU es el gran ausente en este tipo de controles, no tiene la menor idea de los problemas que tiene el Brou, ó lo que sería peor, lo tienen y no hacen nada.



¡Por favor, que alguien revise un poco como atiende a los clientes el Brou que es un desastre!