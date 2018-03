Control parental

@| Como si fuera poco, resulta que ahora Papá gobierno quiere saber qué escribimos, qué opinamos, qué pensamos, todo lo cual muchas veces lo hacemos en distintos medios de prensa, ya que es la única oportunidad que tenemos de ser escuchados; salvo que tengamos la suerte de enfrentar al primer mandatario en algún acto público u otra instancia donde este se haga presente.



Claro está que de ahora en adelante tenemos que cuidarnos de lo que decimos, ya que el gran hermano estatal saca un comunicado mostrándonos como malos patriotas, inventando cualquier cosa que nos deje mal parados ante la sociedad.



Evidentemente esto demuestra qué concepto de democracia tienen en el FA; seguramente añoran convertirnos en una nueva Cuba, o lo que es peor, en una nueva Venezuela.



Pero además es tan grande el mundo de fantasía en que viven los que nos gobiernan, que no se enteraron que los tiempos están cambiando, que las maravillas del socialismo no son tales, que están en el siglo 21 y que hay países, que si bien son socialistas, de todos modos tienen una visión verdaderamente progresista, no como la que desde hace tiempo venimos sufriendo que de progresista no tiene absolutamente nada.



Por otra parte se olvidan que, aunque no podamos opinar en los medios, existen otros no menos poderosos, aparte de las redes sociales, que es poder convocarnos en lugares públicos, en reuniones, en nuestras casas, lo que demuestra que siempre va a existir la oportunidad de opinar libremente... sobre todo esto último, libremente.



Con lo expuesto, queda claro que las promesas de gobernar para “todos los uruguayos” fueron y son una verdadera mentira, que los discursos de campaña fueron únicamente parafernalia electoral.



Como suelo hacerlo habitualmente al escribir, apelo a que los uruguayos piensen bien cuándo les toque volver a votar, que analicen tranquilamente y que no se dejen llevar “por pompitas de jabón”.