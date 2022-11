Control aduanero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Si bien la normativa vigente establece que la mercadería que ingrese al país no puede superar los 5 kg por persona, yo implementaría el cero kilo.



Hay departamentos limítrofes con Argentina que la están pasando muy mal.



Salto, Paysandú, la ciudad de Fray Bentos donde la gente cruza a comprar por la diferencia cambiaria.



Mientras tanto, el gobierno argentino, con sus problemas, sigue poniendo trabas para que sus habitantes no viajen al exterior. Y por otro lado, Uruguay necesita del turismo de la vecina orilla.



Esperemos que esta normativa (que ya estaba vigente) se aplique con eficiencia tanto en la frontera con Argentina y también con Brasil, como así lo establece. Y que los funcionarios de la Aduana actúen con responsabilidad; hay que cuidar el comercio interno.



Qué pena que esta medida no se tomó antes pero, como dice el dicho, más vale tarde de nunca.