Contribución inmobiliaria en Maldonado

@|Sr. Enrique Antía Behrens, Intendente del departamento de Maldonado:

Con todo el respecto que se merece, me dirijo a Ud. para consultarle (ya que pregunté personalmente en su Intendencia y nadie me lo ha podido explicar) quiénes y con qué bases legales han decidido los aumentos de la contribución inmobiliaria del año 2022; aumentos que no coinciden con ninguno de los indicadores económicos nacionales que rigen nuestra economía, aparecidos en la prensa económica de circulación nacional.



Además, necesito me explique cómo la facturación puede incluir ítems de los cuales no dan servicios como el Alumbrado Público (hace años que a pesar de mis reiterados reclamos, por supuesto sin ser atendido, no tengo luz en los soportes de las luminarias; soportes que compré yo con mi dinero y que buenos funcionarios de la Intendencia, a su cargo, instalaron en su momento hace muchos años). No se preocupe, Sr. Intendente, que no le voy a cobrar el costo de los soportes a la Intendencia, pues esto la podría hacer quebrar.



La otra consulta y última, pues no quiero quitarle más tiempo para que pueda seguir atendiendo a los inversionistas, es respecto a otro servicio que, por supuesto, no brindan, que es la video vigilancia.



Nunca he visto ningún “video vigilante” por mi zona; y no sé la cantidad de años que le vengo pagando anualmente y puntualmente todos los eneros de cada año a este Sr., que aún no conozco. Me podría explicar usted, Sr. Intendente, ¿quién es este Sr. Misterioso que cobra anualmente, pero nunca aparece?



La verdad es que felicito a los políticos por las maravillas que pueden hacer con los números y administraciones. En más de 50 años de trabajo, nunca pude facturarle a ningún cliente algún artículo que no tuviera en inventario, pues las normas contables no me lo permitían y si por un error se lo hubiera facturado, jamás se lo podría haber cobrado, cosa que los políticos sí pueden hacer.



En espera de sus comentarios, reciba Usted mi cordial saludo.