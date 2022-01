Contribución inmobiliaria en Maldonado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El "reaforo" de la costa.



Tengo una casa en El Chorro, a 6 cuadras del mar, en una zona no especialmente apreciada. No es Punta Piedras y la casa es de madera. El año pasado pagué, en total, $ 9489, siendo propiamente Contribución $ 2890. Este año, debo pagar $43.482. Ante mi queja en Catastro, la respuesta adujo lo del “reaforo” de la zona y de mi casa, porque se había dado el fin de obra en 2020, año en que pagué $29.791 por el Impuesto al Baldío.

Sin embargo, la Contribución Inmobiliaria fue de $ 2637.



Este año, ese ítem es $24.483. Aumentó, aunque no en esa proporción de 10 veces más, el Impuesto General Municipal, que pasó a ser 3 veces más y lo más sorprendente, es el Alumbrado Público, que pasó de $1265 a $12.241, o sea, 10 veces más.



No sabía que me darían mejor alumbrado a partir de revalorizar mi casa, pero no, no me lo dieron. Repararon una columna de alumbrado en setiembre. Mientras tanto, dejo prendido todo el año, un reflector que alumbra adelante y otro atrás, porque la calle era una boca de lobo en invierno. Si me aumentan 10 veces más ese ítem, aspiro a que me mejoren el alumbrado 10 veces más y así dejo de gastar de mi peculio, la iluminación de los reflectores.



Hice también un reclamo en ese sentido, porque creo que los ciudadanos debemos reclamarle a los gobernantes un buen servicio, para estar dispuestos a pagar tan onerosos impuestos.



Estuve en Dinamarca donde pagan casi el 50% de sus entradas en impuestos, pero lo hacen con gusto, porque la salud es de primera, así como la enseñanza y el transporte público; con muchas exoneraciones, es increíblemente bueno. Mi tren pasaba a las 08.10 a.m., ¡y lo hacía!



¡Así que impuesto de primera, para un servicio de primera!