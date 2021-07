Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Me llegó un recibo de la IMM por concepto de Contribución Inmobiliaria.



Me equivoqué y pensé que tenía la primera cuota paga.



Entiendo que al no pagar en fecha el Acreedor tiene derecho a recargar el impago a tiempo.



La primera cuota suma $3674. Como no fue abonada, agregaron mora- multa por $551, más mora- recargo por $161, total $712. O sea, hay un recargo (por no haber pagado en marzo pasado) del 19%; donde la inflación anual es de menos del 8%. ¿Es justo?