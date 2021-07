Contratos PNUD y hablando de derechos...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El Estado, por medio de cualquiera de sus instituciones, lleva adelante proyectos del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) que benefician a nuestro país. El organismo internacional mencionado corre con los costos/gastos de dichos proyectos, para lo cual se necesita contratar personal especializado.



A mí se me contrata para el cargo de secretaria bilingüe. Son contratos que dependen de renovación anual. Fui contratada en 1999 y trabajé hasta el año 2010 (11años), año en que me jubilé. El sueldo uno lo percibe debiendo establecerse como empresa unipersonal, emitiendo facturas mensuales por el monto determinado en el contrato, el cual se firma directamente con el PNUD. El mismo especifica que dicho organismo no se hará cargo de los aportes jubilatorios correspondientes, ni de aguinaldos, salarios vacacionales u otros beneficios. Por lo tanto, una secretaria debe aportar para su jubilación. En mi caso un monto ficto mínimo al BPS, ya que quizás deba mencionar que el pago mensual del PNUD no era un monto que pudiera cubrir los reales aportes personales/patronales del trabajador.



Mi pregunta es: en vista de que al organismo internacional no le corresponde hacerse cargo de las prestaciones y beneficios que reciben los trabajadores en este país… ¿no debería la institución estatal hacerse cargo de los beneficios antes mencionados, a los cuales todos los trabajadores tienen derecho?



Los trabajadores administrativos contratados bajo estas condiciones en el marco de estos proyectos, hemos estado directamente regalando parte de nuestro futuro bienestar como jubilados…