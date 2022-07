Contrato y vacunas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El ex Presidente de la República José Mujica declaró que lo político estaba por encima de lo jurídico. En su momento, la frase fue ampliamente repudiada, quizá con razón dado el contexto político que la motivó.

Sin embargo, la pandemia con sus miles de muertos lleva a reflexionar nuevamente sobre el vínculo entre lo político y lo jurídico, y genera un profundo dilema.



Esto resulta un tópico muy actual especialmente en estos momentos en que la población se ve confrontada por una resolución judicial que atenta contra la voluntad de los padres de vacunar a sus hijos contra el coronavirus. Un punto que ronda al condicionamiento judicial es la confidencialidad de los contratos que el gobierno nacional tuvo que firmar, de modo que la población accediera a una vacuna de última tecnología. Esta vacuna está apagando la pandemia en todo el mundo, y también en nuestro país y por lo tanto, salvando centenares de miles de vidas en el planeta.

No soy abogado e ignoro (por lo que me excuso) qué nivel de cobertura legal existe en Uruguay para que un gobierno realice ese tipo de contrato. Pero imaginemos que no la hay, o que es ambigua. O, eventualmente, existe una normativa que prohíbe tales contratos. Entonces, ¿qué debe hacer un gobierno en el marco de una emergencia sanitaria severa, si se enfrenta a la alternativa de firmar ese tipo de contrato y así salvar miles de vidas de sus ciudadanos? ¿Debe no firmarlos y abrir un debate legislativo durante el cual los muertos siguen acumulándose?



Es hora de que el Derecho se exprese, y que si los formalismos jurídicos no existen, asuma su responsabilidad. Así, con un Derecho dinámico que se adapte a la complejidad y las emergencias del mundo del siglo XXI, se impedirá que lo político (en este caso una política al servicio de la vida de los habitantes del país) esté quizá por encima de lo jurídico.