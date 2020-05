Contrato con UPM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La gran pregunta que cabe al oír a los augures del FA es sencilla. Si estaban acordadas las cosas como dicen, ¿por qué no estaban firmadas?



Y la segunda: todo lo que suceda en favor del país, que no existía en el contrato y que se cita ahora, ¿quién lo conquistó?



O sea y para ser muy claros: ¿lo que hacen los demás no tiene valor? Si se mejora lo que hicieron o no hicieron, ¿está mal? ¿Hay que pedir permiso al FA para corregir lo que fallaron o no hicieron?