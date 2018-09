Las contradicciones del gobierno

@|Las contradicciones en las que incurre el gobierno nacional para defender sus acciones y sus dichos, han quedado nuevamente de manifiesto en estos últimos días, siendo las noticias locales quienes así lo confirman.



Por ejemplo, la defensa inaudita que el Intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, como también la Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, hicieron de la Directora de Cultura de la Intendencia de Paysandú, Cinthya Moizo, que en una entrevista periodística dijo desconocer las fechas patrias de la Declaratoria de la Independencia y la Jura de la Constitución, cuando es un error que debería haberle valido -por su gravedad- una destitución o renuncia. Es de suponer que una jerarca a cargo de una sección cultural municipal, no puede desconocer las dos fechas patrias más importantes que se festejan en nuestro país, al punto de ser los únicos feriados no laborables que hacen referencia a la historia nacional.



Como bien dice el señor Daniel Villaamil en su carta a Ecos del día 30 de agosto: “Queridos amigos de Paysandú, quiero informarles que si esa directora es competente para la administración de la cultura de vuestro departamento, ustedes están en el horno con papas y boniatos”. Al Sr. Villaamil mis felicitaciones por lo allí expresado, lo cual comparto calurosamente.



El hecho antes señalado, se contradice con lo ocurrido con la Economista Azucena Arbeleche, cuyos conocimientos técnicos y trayectoria le han valido ser candidata a Ministra de Economía del Dr. Luis Lacalle Pou en caso de ganar las elecciones en 2019, quien manifestó en una entrevista con el semanario Búsqueda, que si no hay una mejora fiscal puede ser parte de la herencia perder el grado inversor, ante lo cual el Presidente del Banco Central Ec. Mario Bergara le salió al cruce (sin nombrarla) calificando la declaración como “extremadamente irresponsable”.



Estos dos casos demuestran lo contradictorio de los voceros del oficialismo, pues es inexplicable por un lado la intolerancia hacia las declaraciones de quien tiene credenciales académicas para decir lo que dice y por otro lado defienden a quien debería empezar de cero a aprender la historia nacional de la República.



La liviandad con la que el gobierno nacional maneja argumentos para defenderse, rebasa todos los límites de aceptación del error humano, pues si bien somos imperfectos, cada uno debe ocupar su lugar y no tratar de asumir un cargo para el cual no se tengan las aptitudes correspondientes.



Continuando con las contradicciones, las noticias hablan por sí solas del deterioro incesante de nuestra economía, pero aunque cueste creerlo, el Ministro de Economía Cr. Danilo Astori sale a hablarnos del PIB, IPC, grado inversor, etc., en un lenguaje específico que le cuesta entender al pueblo, comunicando indicios de recuperación de la inversión y el empleo que nos dejan absortos y francamente parece que nos estuviera hablando en chino. También desde la oficialidad, se habla de la cantidad de puestos de trabajo que se crearon en el período de gobierno, cuando fueron ellos los que crearon miles de empleos públicos y hoy la realidad del desempleo en el sector privado rompe los ojos con claridad.



Las contradicciones gubernamentales del Frente Amplio son consecuencia de soslayar lo inevitable, que es la aceptación de que sus oportunidades están desgastadas y sin resultados visibles, a pesar de haberlas tenido por tres períodos ininterrumpidos de gobierno.



Es deseable que en el futuro podamos ceder nuevos horizontes a quienes puedan ofrecernos un cambio que nos vitalice, en la esperanza de lograr una estabilidad en todos los órdenes y que tanto nos merecemos.