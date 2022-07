Contradicciones argentinas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Una nación repleta de riquezas a nivel mundial, ya que pocos países del mundo la superan en recursos naturales como el ganado, granos, cereales, litio, carbón, petróleo, gas natural, combustibles, tecnología, etc. Sin mencionar su elevado promedio de nivel intelectual y formación profesional en todas las actividades. Una prensa sobresaliente y otros valores mensurables. En el aspecto personal de la mayoría de sus habitantes originales y mayoritarios, con su mayoría proveniente de inmigrantes arribados en barcos de Europa y otros lugares del mundo.



Sin mencionar sus bellezas naturales, inigualables en todo el planeta tierra.



Sin embargo, cada día vemos más (y por culpa de sus actuales gobernantes que abundan en ignorancia) gente que no desea trabajar y los que promueven aglomeraciones ciudadanas para hacer reclamos de los que ignoran sus razones y principios. Con un espectro sindical vergonzoso. Con FFAA y Policiales que ya no desean intervenir para poner en orden las conductas.



Sin embargo, la gran contradicción a esta realidad indiscutible es que Buenos Aires fue elegida entre las 23 ciudades del mundo (sobre un total de miles en el planeta) como la mejor opción en Estudios Universitarios.



Carecemos de un gobierno serio y responsable que tome consciencia del país que tiene bajo su responsabilidad.