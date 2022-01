Contenedores de residuos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta carta va dirigida a la Intendencia Municipal de Montevideo y a los Centros Comunales o a quien corresponda.



Hace unos días noté que colocaron sobre las tapas de los contenedores un adhesivo con un número de WhatsApp para comunicarse con la IMM en caso de que se constate que fuera de los mismos hay basura, o bien dejada por algún vecino “distraído” o por algún hurgador que luego de rebuscar algo, deja lo que no quiere tirado en los alrededores.



La idea no me parece mala, pero... parece que siempre hay un pero. Quien pensó y desarrolló esta estrategia, no pensó ni un minuto cuánto podía durar dicho adhesivo colocado sobre unas chapas mugrientas, llenas de grasa. Que yo recuerde, hace muchísimo tiempo que no veo que los laven.



En el caso del contenedor que “afortunadamente” tengo delante de mi casa, duraron dos días, ya se volaron, o sea que fue como tirar el dinero a la basura, “nuestro dinero”. Pero supongo que a esa persona no le interesa, total se vuelven a poner, supongo, y como siempre, pagamos nosotros.



Por favor, le pido a quien esté a cargo, tómese un tiempo para pensar las cosas, total ya esperamos muchos años y unos días más, no nos cambia nada. ¡Gracias!