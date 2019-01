Contenedores de Mvd

@|¿Cómo es posible que no haya una orden de “oficio” (que si no me equivoco corresponde al fiscal de turno) dirigida a la Intendencia Municipal de Montevideo para que proceda de inmediato a lavar los contenedores que son un foco de contaminación y de vergüenza montevideana?



No cabe para nada el argumento de que “los camiones lava-contenedores adquiridos nunca funcionaron”, porque estos no son imprescindibles.



En todo el mundo, en ciudades que no tienen camiones para esa misión porque son demasiado costosos, se van cambiando continuamente por limpios y se llevan a lavar a lugares destinados a eso; donde también se realizan los arreglos necesarios como reponer las gomas de cierre o arreglar las palancas de pié para abrirlos.



Si hay un Intendente que no puede solucionar el lavado de contenedores y reprimir la crianza de chanchos dentro de la ciudad de Montevideo; ¿por qué los demás poderes están omisos en usar las herramientas disponibles para que se haga lo que se debe hacer?



No basta con que el Poder Judicial y el Ministerio del Interior comprendan que cuando la situación no da para más, los vecinos prenden fuego el contenedor y no se les persigue penalmente por eso.