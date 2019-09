Contenedor es igual a basural

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Soy un vecino del barrio Maroñas en Montevideo.

Quiero expresar que frente al 5043 de la calle Enrique Aguiar, desde hace unos cuantos años, se instaló un contenedor como nuevo sistema para la recolección de residuos domiciliarios.



A lo largo de todo este tiempo, el contenedor no fue ni movido ni reemplazado y para ser sincero creo que ni siquiera fue lavado y más de una vez fue incendiado intencionalmente (tal vez lo limpiaron en alguna oportunidad cuando recién lo colocaron).



Todo esto, hace que el estado del mismo sea ruinoso y como si esto fuera poco, los hurgadores lo convierten en un basural cuando empiezan a revolver su contenido en busca de objetos útiles a sus fines y hasta hacen sus necesidades fisiológicas en él.



A esta situación también se agrega que además de los vecinos, arrojan residuos personas que llegan en vehículos de otros lados colmando su capacidad muy rápidamente y ni que hablar si llega haber algún paro de Adeom que involucre al sector “recolección y limpieza”, ahí podemos estar 15 días con la basura tirada.



Siempre recuerdo que uno de los postulados del FA cuando tomó la conducción de la IMM era “que en 15 días eliminaba todos los basurales de Montevideo”. No solamente no los eliminó, sino que me oficializó uno frente a casa.



Personalmente he ido al Centro Comunal dos veces en los últimos dos años para pedir que por favor lo cambien de lugar.



Como cualquier vecino pago mis impuestos y la contribución como todos los demás, por lo que creo que tengo derecho a poder disfrutar de estar en el jardín de mi casa tomando el fresco y no tener que soportar el olor, roedores y ruidos de gente que está hurgando en la basura.



En una de las oportunidades en el Centro Comunal me informaron que en 2018 rotarían los contenedores... ya estamos en las postrimerías del 2019 y aún no hay novedades.



Esta vía es mi último recurso para recibir de la Intendencia un poco de sensibilidad y sentido común para que cambie de lugar este contenedor, de lo contrario recurriré a otras vías para solucionar este problema que a esta altura es un tema de humanidad.