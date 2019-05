Contenedor frente a un CAIF

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| El día 8 del corriente ingresé la siguiente solicitud en el Buzón Ciudadano de la IMM: “En la esquina de Rafael y Abipones hay un contenedor que desde su instalación es un basural porque pasa gente y desde sus vehículos tira la basura fuera del mismo. Pero se ha construido un hermoso y costoso CAIF en el lugar que no merece seguir teniendo un basural adelante. Tal vez lo mejor sería quitarlo definitivamente."



De inmediato me llega la siguiente respuesta, con esos signos de interrogación.



“Estimado/a vecino/a: en 2018 se rotar?n los contenedores ubicados en los municipios A, G, E y D; mientras que en 2019 se trasladar�?n los de los municipios B, C, CH y F. La rotaci?n de contenedores se hace en base a una planificaci?n de la Divisi?n Limpieza. Muchas gracias por su comprensi?n."



¿Es una respuesta adecuada para semejante problema?

Cualquier montevideano que pasa por ese lugar se da cuenta que ese contenedor no puede estar un día mas en ese sitio y tampoco necesita ser trasladado sino quitado.



Solicito a la Intendencia un poquito de sentido común y sensibilidad.