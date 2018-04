No contemplemos, actuemos

@| No son casualidad todos los tristes acontecimientos de los últimos tiempos, de masificación de la violencia con pérdida de vidas constantes. No hemos de culpar de todo a los gobiernos frentistas, pero la no atención a tiempo de la desintegración familiar, producto de falta de oportunidades (a la clase más desprotegida), educacionales, laborales, sociales, repercuten en costumbres desvalorizantes de principios tradicionales como honestidad, humildad e igualdad. Un sentimiento de sálvese quien pueda, por la diversidad de carencias, ha colaborado negativamente en la conformación de noveles parejas que asienten sus proyectos con bases sólidas. Estas expectativas y hablamos de los nuevos proyectos familiares de enorme cantidad de uruguayos desprotegidos, sientan precedentes de convivencia, que ante el primer atisbo de dificultad, genera la confrontación y como se expresaba antes, “el amor entra por la puerta y escapa por la ventana”. Y la mente desconcertada asiste negativamente a la cordura.



Estoy queriendo expresar que desde el Estado se debe implementar herramientas adicionales, que colaboren (en paso previo) a quienes necesiten tratamientos que ausculten y resuelvan, dificultades graves de comportamiento con riesgo hacia la sociedad en su conjunto y al suyo propio. No todo lo que ha de acontecer será pasible de solucionarse, pero el esfuerzo valorado, permitirá menos rapiñas, asesinatos, drogadicción, reduciendo así aspectos negativos que se producen desde zonas marginales con familias monoparentales, cantidad de hijos, diferentes padres y nuevas generaciones cada vez más conflictivas por desapego de familia. Y el estado actúa reproduciendo todo -si no existe la atención debida- en un crecimiento exponencial del delito, que es transferible a todos los barrios, generando una pérdida de calidad de vida a ojos vista.