@| La contaminación ambiental, tanto en ciudades como el medio agrícola en el Uruguay, es un problema que contradice lo de Uruguay Natural. En Colón la mayoría de las fábricas se han apoderado del aire ignorando a la gente que vive en el barrio. Ejemplos hay muchos.



Uno bastante molesto y que afecta la vida de los asmáticos y alérgicos, son las fábricas que procesan el tostado de granos. Sus humos y olores se pasean por nuestros hogares, muy molestos y que hasta se hace imposible secar ropa al sol. Esto se debe a que usan tostadoras que ya no se usan en las ciudades por ser diseños muy antiguos que no se arreglan con chimeneas o filtros tan fácilmente. Ahora se usan otros métodos que no producen humos ni olores.



Debemos superarnos o emigrar a países donde la vida humana se respeta.

Somos un cero a la izquierda y sufriremos nuestra ignorancia de que las cosas no evolucionan. ¿Dónde está el Ministerio del ramo o la IMM que no vemos actuar de oficio? ¿Por qué debemos reclamar cuando el mundo moderno ya superó esto hace años?



No nos dejemos engañar con lo del Uruguay Natural; es una falacia.