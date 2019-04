Los consumos de UTE

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| En el día domingo 14 de abril de 2019 en la página 7 del diario El País, vi un artículo de la Sra. Pía Mesa la cual se refería a la toma de consumo de UTE y los cuidados a tener en cuenta, he aquí mi sorpresa ya que yo soy uno de los perjudicados por ese deplorable sistema de facturación por el cual se perjudica a muchos usuarios. Si uno se cuelga de los cables de UTE no solo lo procesan sino que le estiman 6 meses de consumo, pero parece que el ente tiene la potestad de decidir por tu bolsillo y cobrarte lo que quiera, cuando quiera.



En mi caso me cobraron casi tres meses de consumo anticipado con el correspondiente pasaje de escala de Kilowatt, al tomarse como consumo de un solo mes más IVA . No solo me roban en la cara sino que pague anticipadamente los mismos y recién me di cuenta del cobro que me hicieron cuando veo el recibo de Marzo y no entendía nada porque solo venían otros pagos como alumbrado público.



En el artículo de referencia habla de forzado, no sé porque, si él toma consumos no paso o por cualquier anomalía y no se toma consumo, pueden hacer un estimativo de los últimos 6 meses y cobrarme algo razonable, si el promedio es de 500 kW que cobren 510 KW y luego ajusten o lo que sería más justo 490 KW. Porque no es por culpa del usuario. En mi opinión personal creo que esto es un robo de guante blanco, ¿a cuanta gente le pasa y no reclama?



Adónde va ese superávit que no cierra con los KILOWATT que genera UTE y que la gente no se da cuenta de dicho cobro. Siempre me quedo un caso grabado de un amigo de la campaña que le cobraban cada tres meses, pero no, el consumo real de cada mes separado se lo hacían cada tres meses y así todo junto se lo cobraban como si fuera en un mismo mes así superaba las escalas de valores del KW. y pagaba más. Menos mal que se dio cuenta, pero tarde porque para atrás no le devolvieron nada. Yo pregunto, ¿cuánta gente ni se molesta en controlar dicho cobro y a cuanta gente se lo hacían o se lo vienen haciendo? Hoy me tocó a mi, si bien concurrí a la oficina comercial de UTE aún no se cómo me arreglaron el mes de febrero, marzo y parte paga de abril que aún tengo casi 220 KW. pagos que no he gastado, pero que me lo cobraron antes. Sigo insistiendo es un robo de guante blanco.

Agradezco a la Sra. Pía Mesa por abrir los ojos a los consumidores de UTE, creo que ese organismo debería tener gente más competente y que el Sr. Gerente de UTE controle si no lo están pasando con esa recaudación; y que la URSEA controle y defienda a los consumidores de estas anomalías que sigo insistiendo, son de guante blanco.