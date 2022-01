Consumo de OSE

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Entre el 20 de Abril de 2021 y el 19 de Mayo de 2021, me llegó una factura de OSE de $ 12.301. Aclaro que nos fuimos de la casa el 7 de Abril y dejamos la llave de paso cerrada.



Resulta que justo en ese período de lectura estuvieron trabajando para poner fibra óptica. Para ello rompieron todo el frente de mi casa y el contador de OSE está justo donde hicieron las obras que duraron un mes.



OSE me reclama por falta de pago de esa factura y no entiende razones.



Antel y la empresa a la que tercerizó el trabajo tampoco se hacen cargo. Yo hablé con el señor responsable de la empresa tercerizada, tampoco se hace responsable. No sólo destrozaron todo el frente de mi casa sino encima tengo que pagar algo que no consumí, que a ojos vista es responsabilidad de los trabajos que se hicieron durante ese mes.



OSE me ofrece pagarlo en cuotas. Pero no quiero pagar algo tan abiertamente injusto. El chalet es La Encandilada. Está en la calle Del Pirata. km 117,5.



A veces los servidores públicos se transforman en lo contrario, acarrean más problemas que servicios. Ahora me enfrento a un posible corte de agua. ¿Es justo eso?



Ojalá alguien la lea y ayude a dar una solución.