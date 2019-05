Consulta deportiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Tengo algo confuso el operativo del clásico seguramente por mi edad, más de 70 años. Mis preguntas son; ¿hay que ir al aeropuerto viejo? Me quedan dudas, ¿vamos a ir en avión o en helicóptero o en un otro tipo de transporte? ¿Hay que llevar pasaporte o alcanza con la cédula?, la verdad que el asombro me supera.



Por favor que no se enteren en el mundo si no la adjudicación del Mundial 2030 tiene pocas posibilidades.