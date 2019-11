Construcción de historias mentirosas, 39% no es la mitad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Resultados electorales



Terminado el balotaje el FA comienza a construir una nueva historia; que tienen la mitad de los votos.



Sin duda son el partido, conjunto de otros muchos partidos, que obtuvo el mayor número de votos, pero está lejos de ser el 50%, es el 39% lo que obtuvieron. Eso tenemos que tenerlo muy claro todos y no confundirnos con lo que están diciendo ahora.



Que casi una mitad optara por la fórmula de Martínez, no quiere decir que tengan la mitad de los votos, quiere decir que muchos que no votaron al Frente prefirieron esa fórmula a la de Lacalle.



Ahora, como siempre han hecho, repiten y repiten que los votos que cuentan son los de la fórmula a presidente, pero no es así, no debemos dejar que construyan otra historia mentirosa, no son la mitad, son el 39%, que por cierto es una enorme cantidad de gente y hay que gobernar para todos los uruguayos.



Pero repito, NO son la mitad.