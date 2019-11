La consigna, meter miedo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Hace un tiempo, no muy lejano, el Diputado del Partido Comunista Sr. Gerardo Núñez (el partido que asesinó a mas de 100 millones de seres humanos), dijo en el Programa de Canal 12, “Esta boca es mía”, que el Frente estaba dispuesto a convocar a los movimientos sociales para conseguir sus objetivos, en una palabra, metían la pesada.



Y para llenar el vaso aparece en los medios la Sra. Vice Presidenta de la República haciendo una manifestación de neto corte fascista, que si gana Lacalle Pou habrá poco menos que un estallido social. Nada menos que la Vicepresidenta que se supone es de todos nosotros, salga, por decir algo elegante, con ese disparate. Se nota que no conoce a los orientales.



Todos saben que los partidos de oposición son democráticos e integrados por hombres y mujeres libres, que haciendo uso de esa libertad, le dieron el revolcón al gobierno y seguramente le darán salida el 24.



Esta buena gente del gobierno no sabe que especialmente los blancos somos el partido de Oribe, ese Sr. que fundó la Universidad y abolió la esclavitud entre otras cosas; se olvidan que somos el partido de Francisco Labandeira, que somos el partido de Leandro Gómez, el que se inmoló en Paysandú defendiendo la soberanía de la Patria; se olvidan que somos el partido de Aparicio, el que se desangró en la cuchillas por defender los derechos de los orientales; se olvidan que somos el partido de Herrera y se están olvidando de Wilson, ese que fue el enemigo insobornable de la dictadura.



Sres. del gobierno, el Pueblo ese que Uds. denigran, el 24 les darán su merecido.



¡Viva la Libertad!