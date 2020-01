Consejos de Vázquez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El Dr. Vázquez se especializa en dar consejos y tareas para el futuro gobierno. Además de cargos de confianza sin parangón, deudas y sorpresas, como decir una cosa en un piso de la Torre, mientras en otro, su Ministro de Industria lanza otras resoluciones.



Por si fuera poco, llama a todos los candidatos del FA que fue, es y será su real preocupación, a la Intendencia de Montevideo para no se sabe qué misión de gobierno, ya que al saber popular no tienen nada que ver con ese cargo, salvo, claro está, su ambición.



Y no se queda en eso. Argumenta sobre todo lo que se le pone por delante (avión de un amigo, lancha que nadie usa salvo él en su cumpleaños) y sigue...



Tal vez sienta ya la nostalgia de Anchorena y su almuerzo con Bush hijo pidiendo algo en auxilio.



Uno llega a preguntarse por qué no se hizo todo esto, si era tan necesario.



En vez de un Antel Arena que nadie sabe en verdad lo que costó, ¿no se pudo haber hecho lo del Santa Lucía?



En vez de dejar a los femicidios y demás delitos crecer, ¿no se podría haber liquidado el portland de Ancap y usar ese dinero para ese fin?



En vez de pasar años con el bullyng de Raulito, ¿no se podría haber liquidado su avioncito y demás "souvenirs" a tiempo?



Tal vez los consejos deberían ir hacia él. Y con toda humildad pedirle que cuide su salud, hijos y nietos y deje que este pueblo, que ya lo despidió con sus socios en octubre, tenga su futuro en paz. No hacen falta tutores. Nunca hicieron falta.



Dr. Vázquez, por su bien y el de todos, finalice su turno y descanse. Lo merecemos.