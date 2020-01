Consejos al nuevo gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Está de moda recomendar acciones al futuro gobierno por quienes están al fin de la gestión. Desde reformas, hasta medicación costosa.



Más allá de la duda sobre por qué nada se avanzó, en algunos casos, en 15 años y en otros, más aún, se trató de negar la medicación. Los años a veces llevan a quedarse detenido y otras a buscar en ellos el por qué o el cómo para superar los problemas de hoy.



Por los años 70, trabajé en la secretaría de la comisión de contralor de una institución mutual de volumen. En los cometidos de dicha comisión estaba el control de la polifarmacia y de la medicación no autorizada en el formulario terapéutico.



O sea, en este caso, en la misma situación de uno de los consejos de hoy.



La objeción era la misma. No puede ser que por un caso aún sin las garantías de su validez científica demostrada, se ponga en riesgo todo un sistema que da pruebas de marchar en buena forma.



Es en esas condiciones que cobra vida el Fondo Nacional de Recursos con cometidos precisos y verificables.



Las objeciones del contralor tenían relación con una forma de combatir el cáncer por medio de medicación no incluida en el formulario.

Con el tiempo, esas técnicas demostraron su valor sin causar los daños anunciados.



La ciencia no siempre puede demostrar valer en situaciones donde los límites no son tan precisos y rigurosos.



En este caso, las objeciones son muy parecidas. Y las negativas incluso a cumplir órdenes judiciales muy claras, son notables. Por eso comentaba lo que años atrás presencié.



La solución nunca puede ser negar la posibilidad de alcanzar una curación o un descender el dolor. Hace más de 40 años la lucha era la misma. El gobierno no era el mismo. ¿Hemos perdido las referencias?