Ya los conocemos

Ante la vehemencia utilizada por los gremios de la enseñanza en su totalidad, con el objetivo de ser incluidos en el desarrollo de la reforma educativa, uno se pregunta…



¿No son los mismos gremios y las mismas personas que durante los 15 años de un gobierno “amigo”, lograron aumentar el presupuesto para la educación (que por cierto pagamos todos los uruguayos) pero, obtuvieron un resultado desastroso?



A la vista de los mismos, quedó en evidencia que son incapaces para gestionar la educación, lo que lleva a preguntarse, ¿qué tienen de nuevo para aportar?



Y la respuesta es contundente. Nada de nada, o más de lo mismo.



Está claro que lo suyo es netamente político partidario y son sólo funcionales a la izquierda. Los alumnos y la enseñanza son un pretexto, usándolos como el medio para justificar su fin, que no es otra cosa que recuperar el poder.



En esa “lucha”, estos falsos gremios atropellan los derechos de los más perjudicados, que son los jóvenes más vulnerables de la sociedad y los docentes que quieren trabajar en la honorable tarea de enseñar.



No le pidamos hacer Patria porque sus referentes son los regímenes totalitarios de Cuba, Venezuela o Nicaragua, pero al menos, solicitarles que respeten a esos estudiantes y docentes a quienes no representan.



Sería bueno que se sincerasen y aceptaran que sólo ocasionan caos y que no aportan ninguna solución (porque no la tienen), y dejaran gobernar la educación por quienes saben y tienen la voluntad de trabajar.



Por último, pero no menos importante, respeten también a la ciudadanía que entendió que la educación necesitaba un cambio urgente, y lo reclamó e impuso con su voto en las elecciones del 2019 y, por si había alguna duda o quedaba algún distraído, se los recordó este año con el referéndum.



¡Es tiempo de terminar con esta farsa!