Conmemoran sin remordimiento

@|El triste episodio de la “toma de Pando” ocurrido en la plena democracia que disfrutaba nuestro país el 8 de Octubre de 1969, ha sido celebrado una vez más, sin mostrar arrepentimiento alguno.



Hacen público su recuerdo por los “compañeros militantes caídos” y por su ídolo, el Che Guevara (a quien no escucharon cuando les indicó que en nuestro país no debía utilizarse la violencia para alcanzar el poder) y reivindican lo ocurrido, como si se tratara de actos heroicos dignos de encomio, de una muy triste historia reciente. Pretenden ocultar que en puridad, se trató de una acción delictiva que resultó exitosa no sólo en lo que al asalto de los bancos se refiere, sino a los efectos propagandísticos, pero que supuso la pérdida de vidas de ambos bandos y la de un civil inocente, al que una bala perdida le arrebató la existencia. No alcanza justificar lo actuado con haber pagado con cárcel la comisión de sus delitos.



Estos actos conmemorativos, pretenden soslayar que ésta y otras acciones tupamaras fueron abonando el camino de la caída de las instituciones, encontrando a sus “mejores” cuadros encarcelados por las fuerzas del orden, al momento del golpe de estado de 1973 que muchos de sus seguidores aplaudieron. Bueno es recordar que, muchos de estos “iluminados”, miembros del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros, que buscaron alcanzar el poder por la fuerza de las armas, secuestrando, robando y matando luego de la larga noche de la dictadura militar, recuperada la democracia, accedieron al poder por el sistema electoral garantista que posee nuestro ordenamiento jurídico y llegaron a ocupar no solo relevantes ministerios sino la propia Presidencia de la República.



Ahora resulta que, luego de tres lustros de gobiernos de izquierda, han ido quedando al descubierto (gracias a las necesarias auditorías y avances en la investigación de hechos denunciados) las debilidades de su relato, y de aquellos impolutos militantes queda muy poca cosa; la corrupción (que se argumentaba no podía ser de izquierda) y el abuso de funciones, hizo renunciar a un vicepresidente de la República y la impunidad en el manejo de la cosa pública y de los recursos financieros disponibles, sumado a la prepotencia con que utilizaron sus mayorías parlamentarias, les hizo perder el gobierno nacional.



Y ahora, perdieron tres gobiernos departamentales.



En algún momento habrá de descubrirse también, la verdadera trama de los “desaparecidos” y de la pretendida “defensa de los derechos humanos”. La verdad, como hija del tiempo y no de la autoridad, saldrá a luz y con ello, se terminará de derrumbar el relato sesgado que se intentó mantener a toda costa, sin que verdaderamente se permitiera avanzar en su búsqueda.



Estas “chambonadas de la juventud” entre las que se encuentra la pretendida “toma” de la ciudad de Pando, con las que se intenta justificar robos, secuestros y asesinatos y hasta tal vez, conservar seguidores obsecuentes, con una intención política, no podrán resistir el peso de las investigaciones de quienes escriban la historia tal cual fue y no abonen para la tribuna una “memoria y justicia” que tiene más de hemiplejia que de objetividad.